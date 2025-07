Basket ecco il calendario della Raggisolaris Faenza | esordio in casa con San Severo poi c' è Piombino

Dal match casalingo con San Severo alla trasferta di Latina. È stato reso noto il calendario della stagione 202526 di B Nazionale e come sempre si giocherà a ritmo serrato. Sette saranno i turni infrasettimanali e a differenza dello scorso anno, ad ogni giornata ci sarà una squadra che riposerà . 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Esordiamo in casa nostra! Non prendete impegni per domenica 21 settembre: alle 18 i Raggisolaris debuttano in campionato al PalaCattani con San Severo Domani uscirà il calendario completo Vai su Facebook

Basket, ecco il calendario della Raggisolaris Faenza: esordio in casa con San Severo, poi c'è Piombino - L’OraSì Ravenna inizierà il proprio cammino fuori casa domenica 21 settembre contro il Basket Casoria mentre il debutto in casa è fissato per il 28 settembre al PalaCosta contro la Power Basket Nocera ... Lo riporta ravennatoday.it

