Basket agli Europei Under 18 eliminata a sorpresa la Lituania Ecco i quarti

Si sono disputati ieri gli ottavi di finale degli Europei Under 18 di Eurobasket e sui parquet di Belgrado, in Serbia, quasi tutte le sfide hanno confermato ampiamente i pronostici della vigilia. A partire dal netto successo dell’Italia sull’Austria, arrivando alla devastante vittoria della Serbia contro il Belgio. Ma non sono mancate le sorprese assolute. Partendo dalla parte alta del tabellone, dunque, i quarti di finale vedono sfidarsi l’Italbasket e la Serbia. Gli azzurri non hanno faticato a superare per 101-57 una volenterosa Austria, mentre la Serbia ha demolito il Belgio con un rotondo 106-36. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, agli Europei Under 18 eliminata a sorpresa la Lituania. Ecco i quarti

In questa notizia si parla di: europei - under - quarti - basket

Europei Under 23 di Atletica, Italia ancora sul podio: Sioli è oro nell’alto, Lazzaro è bronzo negli 800 metri - Bergen 20 luglio 2025 – Matteo Sioli dà un’ulteriore conferma del proprio sconfinato talento vincendo la medaglia d’oro agli Europei U23 di Bergen, sbarcando tra i saltatori in alto da 2,30.

Bruxelles adesso vuol decidere pure chi può fare affari con i Paesi europei - Approvata a Strasburgo una modifica regolamentare: alla Commissione persino il potere di bloccare le operazioni straniere negli Stati membri.

Ucraina, leader europei a Kiev. Meloni: “Urgente tregua totale di 30 giorni” - (Adnkronos) – Videocollegata con Kiev, anche la premier Giorgia Meloni ha partecipato oggi alla riunione dei leader europei 'volenterosi' "sul sostegno all’Ucraina e agli sforzi in corso per raggiungere una pace giusta e duratura, che ne assicuri la sovranità e la sicurezza".

Basket: Italia facile sull'Islanda. Dopo un quarto emergono le differenze, azzurri ai quarti degli Europei Under 20 Vai su X

La carica dei 101: tanti ne segna l'Italia contro l'Austria per andare ai quarti degli Europei Under 18 Vai su Facebook

Europeo U18M, Italia-Austria 101-57 (Accorsi 19). Oggi il Quarto con la Serbia (18.30, Live YouTube); LIVE Italia-Serbia, Europei basket U18 2025 in DIRETTA: azzurrini a caccia della semifinale; Basket: Italia senza problemi con l’Austria, è ai quarti degli Europei Under 18.

L'Italbasket U18 di Acunzo avanza ai quarti di finale dell'Europeo - Prosegue senza intoppi il cammino dell’Italia agli Europei Under 18 di basket in corso di svolgimento in Serbia. Riporta unionesarda.it

Europeo Under 18 – Italia da urlo, Austria spazzata via - Quarto successo consecutivo per la Nazionale Under 18 Maschile, che battendo oggi l’Austria ZZZZ si è qualificata per i Quarti di finale ... Scrive basketinside.com