BasicNet fatturato a 172,6 milioni nel semestre

BasicNet - societ√† che controlla, tra gli altri, i marchi Robe di Kappa, Superga, K-Way e Sebago - ha chiuso il primo semestre con un fatturato consolidato pari a 172,6 milioni di euro, in calo dello 0,7% a causa della trasformazione di alcuni contratti di distribuzione in accordi di licenza e con un risultato netto di 0,8 milioni a fronte dei 2,8 milioni dei primi sei mesi del 2024). Mi L'ebitda √® pari a 15,1 milioni (17,6 milioni al 30 giugno 2024), l'ebit a 4,4 milioni (8,7 milioni). La posizione finanziaria netta verso banche, inclusiva degli effetti della vendita della partecipazione in K-Way, √® positiva per 26,3 milioni di Euro, rispetto ai -90,8 milioni del 31 dicembre 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

