Barricati nel camper con un pitbull per evitare il controllo dei Carabinieri arrestati

Momenti di forte tensione nel primo pomeriggio di ieri presso l’area sosta camper di via Cameazzo, a Fiorano Modenese, dove una pattuglia dei Carabinieri ha arrestato due giovani italiani – un uomo di 32 anni residente a Casalgrande (RE) ed una ragazza di 21 anni residente a Sassuolo – per. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: camper - carabinieri - barricati - pitbull

Al via "Pet Camper Tour Giubileo Edition" con Polizia, Carabinieri e Anas: il Giubileo ancora più amico degli animali - Il cuore verde a quattro zampe del "Pet Camper Tour" riaccende i motori! Per il quinto anno consecutivo la campagna itinerante, che pulsa di energia e impegno, torna on the road per seminare consapevolezza sulla tutela ambientale, la lotta all'abbandono e la sicurezza stradale.

Al via Pet Camper Tour Giubileo Edition con Polizia, Carabinieri e Anas - Il cuore verde a quattro zampe del “Pet Camper Tour” riaccende i motori! Per il quinto anno consecutivo la campagna itinerante, che pulsa di energia e impegno, torna on the road per seminare consapevolezza sulla tutela ambientale, la lotta all'abbandono e la sicurezza stradale.

Arriva in auto con le tenaglie per rubare le bici dei turisti dal camper, fermato dai carabinieri - È arrivato al parcheggio di Villa Costanza di Scandicci in auto venerdì pomeriggio, ha dato un occhiata in giro e poi con delle grosse tenaglie ha reciso il lucchetto che teneva ancorate due biciclette ad un camper di ignari turisti arrivati alle porte di Firenze.

Pitbull nel camper contro i carabinieri, due arresti.

Fiorano: si barricano nel camper con un pitbull per evitare i controlli: arrestati - Momenti di forte tensione nel primo pomeriggio di ieri presso l’area sosta camper di via Cameazzo, a Fiorano Modenese, dove una pattuglia dei Carabinieri ha arrestato due giovani italiani – un uomo di ... Si legge su lapressa.it

Si barricano in un camper con un pitbull per evitare i controlli: due giovani italiani arrestati a Fiorano - Momenti di tensione nel primo pomeriggio di ieri presso l’area sosta camper di via Cameazzo a Fiorano Modenese, dove una pattuglia dei Carabinieri ha arrestato due giovani italiani – un uomo di 32 ann ... Lo riporta sassuolo2000.it