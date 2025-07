Barricate di Parma il 5 agosto la commemorazione in piazzale Rondani

A 103 anni dalle Barricate di Parma, il prossimo marted√¨ 5 agosto i fatti dell'estate 1922 verranno ricordati in Oltretorrente nella consueta commemorazione promossa da Camera del Lavoro di Parma e associazioni partigiane e antifasciste, in collaborazione con Comune e Provincia di Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Barricate di Parma, il 5 agosto la commemorazione in piazzale Rondani - A 103 anni dalle Barricate di Parma, il prossimo martedì 5 agosto i fatti dell'estate 1922 verranno ricordati in Oltretorrente nella consueta commemorazione promossa da Camera del Lavoro di Parma e associazioni partigiane e antifasciste, in collaborazione con Comune e Provincia di Parma.

