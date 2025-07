Bari operaio muore cadendo da un'impalcatura in un cantiere Mapei | insieme a lui c'era il figlio

Cosimo Granieri, operaio 54enne, è morto cadendo da un ponteggio in un cantiere Mapei a Modugno. Indagini in corso su dinamica, sicurezza e regolaritĂ del lavoro. L'uomo era addetto alla conduzione dei muletti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: operaio - cadendo - cantiere - mapei

Tragedia sul lavoro a Scafati: operaio 60enne muore cadendo da una scala - Un drammatico incidente sul lavoro è costato la vita a un operaio di 60 anni nella mattinata di oggi, lunedì 19 maggio, in via Don Angelo Pagano, a Scafati, in provincia di Salerno.

Tragedia sul lavoro in Sardegna: operaio 75enne muore cadendo da un montacarichi - ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente nel caseificio Sepi Formaggi di Marrubiu. Un nuovo drammatico incidente sul posto di lavoro si è verificato a Marrubiu, in provincia di Oristano.

Chi era Paolo Vallan, l’operaio che ha perso la vita cadendo in un macchinario a Mantello - Paolo Vallan è l'operaio di 61 anni che ha perso la vita oggi dopo essere caduto in un macchinario di lavorazione a Mantello, in provincia di Sondrio.

Bari, operaio muore cadendo da un'impalcatura in un cantiere Mapei: insieme a lui c'era il figlio; Precipita da un ponteggio mentre lavora: morto operaio nella fabbrica Mapei di Modugno; Incidente in un cantiere di Modugno: operaio precipita da 6 metri di altezza e muore. La Procura apre un'inchiesta FOTO/VIDEO.

Bari, operaio muore cadendo da un’impalcatura in un cantiere Mapei: insieme a lui c’era il figlio - Cosimo Granieri, operaio 54enne, è morto cadendo da un ponteggio in un cantiere Mapei a Modugno. Scrive fanpage.it

Incidente in un cantiere di Modugno: operaio precipita da 6 metri di altezza e muore. La Procura apre un'inchiesta FOTO/VIDEO - Incidente sul lavoro in un cantiere di Modugno: un uomo di 54 anni è morto cadendo da un'altezza di circa 6 metri. Da lagazzettadelmezzogiorno.it