I fan di Barbara D’Urso potrebbero dover attendere ancora a lungo prima di vedere la loro beniamina nuovamente in tv: l’approdo in Rai della conduttrice, fissato per il prossimo anno, sarebbe infatti rimandato a data da destinarsi. Il programma pensato per lei, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato affidato ad un’altra popolare collega. Barbara D’Urso, salta il programma sulla Rai?. Da ormai due anni, Barbara D’Urso vive lontano dal piccolo schermo: dopo l’allontanamento da Mediaset, la popolare conduttrice ha limitato le sue apparizioni sul piccolo schermo a qualche ospitata, con sommo dispiacere dei suoi fan. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Barbara D’Urso, programma in Rai sfumato? “Affidato ad un’altra conduttrice”