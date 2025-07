Bancomat esploso la banda è al completo Catturato anche il quarto uomo in fuga

E’ stato arrestato anche il quarto componente della banda che la notte tra lunedì e martedì ha fatto esplodere il bancomat del Credit Agricole in piazza dell’Unificazione a Marotta. L’operazione è stata eseguita dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Ancona guidato dal colonnello Roberto Di Costanzo, e della Compagnia di Jesi, che nei minuti successivi al colpo avevano preso tre degli autori, recuperando il bottino e, poi, sono riusciti ad assicurare alla giustizia anche il quarto uomo, che inizialmente si era dileguato. I quattro provengono dalla Vallesina (An) ed erano già noti alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bancomat esploso, la banda è al completo. Catturato anche il quarto uomo in fuga

