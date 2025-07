Banca Prealpi Sanbiagio e Tcbf lanciano l’edizione 2025 del concorso internazionale per nuovi autori

Dopo il successo della scorsa edizione, capace di coinvolgere oltre cento giovani artisti provenienti da tutto il mondo, torna anche quest’anno il Concorso Internazionale per Nuovi Autori, nato dal sodalizio tra l’Associazione fumetti in Treviso e Banca Prealpi SanBiagio, l’Istituto di Credito. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

