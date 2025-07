Banca Mps e golden power | Ecco perché non serve

Mentre Banca Mps annuncia la data per la presentazione dei dati della semestrale e del secondo trimestre 2025 (appuntamento mercoledì 6 agosto con l’ad Luigi Lovaglio), le questioni bancarie rimbalzano alla Camera, dove il ministro dell’Economia è intervenuto per rispondere durante il question time. Tema sollevato, "l’esercizio del cosiddetto golden power nell’offerta pubblica di scambio di Unicredit su Banco Bpm rispetto a casi analoghi, con particolare riferimento all’operazione di Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca". "L‘offerta pubblica di scambio di UniCredit su Banco Bpm – è stata la risposta del ministro Giorgetti – presentava molteplici diversità rispetto ad altre operazioni che hanno interessato il mercato bancario e in particolare l‘Ops di Mps su Mediobanca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Banca Mps e golden power: "Ecco perché non serve"

Nagel di Mediobanca guida l’operazione su Banca Generali spostando asset e golden power tra Londra e New York - Nel clima attuale del mondo finanziario, l’operazione su Banca Generali si configura come un vero e proprio punto di svolta per il settore del wealth management.

Ops Mediobanca su Banca Generali, il governo non eserciterà il golden power - Mediobanca informa che “in data odierna, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato di aver deliberato, in accoglimento della proposta del Ministero dell’Economia e delle finanze, di non esercitare i poteri speciali ” del golden power “con riferimento all’ offerta pubblica di scambio volontaria promossa da Mediobanca ” sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Generali.

Niente golden power sull’Ops di Mediobanca su Banca Generali - Il governo italiano ha deciso di non attivare il golden power sull’Ops di Mediobanca su Banca Generali.

