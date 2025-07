Bambini e vacanze | Centri estivi serve un sistema lungo 12 mesi

Le scuole sono chiuse ormai da più di un mese, ma chi lavora lo fa anche d'estate, escludendo le due, a volte tre settimane canoniche di ferie. E i bambini chi li tiene? Chi può si arrangia con i nonni, per gli altri c'è l'opzione del centro estivo. In genere costano cari e ad agosto molti chiudono. Ma al momento per le famiglie sono l'unica alternativa. E se da un lato il filo conduttore del mondo frammentato dei centri estivi riguarda l'aumento dei prezzi a carico degli utenti e la necessità di contenerli attraverso contributi regionali, agevolazioni comunali e misure messe in campo dalle stesse strutture, un altro nodo critico riguarda la situazione degli educatori coinvolti che, come spiega Federica Di Napoli responsabile del comparto sociosanitario dell'FP Cgil di Modena e Provincia, non consente ai lavoratori una stabilità economica e un adeguato riconoscimento sociale

