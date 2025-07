Balneari settore in stallo L’attesa per le future aste

Settembre 2027 rappresenta la scadenza per le attuali concessioni balneari, con l'obbligo per i Comuni di avviare le gare entro marzo dello stesso anno. Ma oltre all'attesa per il decreto ministeriale sugli indennizzi, è l'incertezza generale che sta penalizzando il settore. "Il comparto balneare vive da tempo una fase di stallo – dichiara Carlo Iommi, presidente di Cna Turismo e Commercio Fermo – causata da un quadro normativo ancora incompleto e dalla prospettiva delle future aste. Questo clima di incertezza ha di fatto congelato ogni forma di investimento: manutenzioni, ammodernamenti e rinnovamento delle strutture sono stati messi in stand-by.

