Franchella "Ma certo che l'anima non è tutto l'uomo ma la sua parte migliore; e neanche il corpo è tutto l'uomo intero, ma la sua parte inferiore". Lo diceva Sant'Agostino. Fa parte della cultura occidentale e cristiana anche se, forse, negli ultimi periodi, non è certo un tema vincolante. Anzi, sono proprio guerre e pandemie che rendono la frase di Agostino non più una certezza, ma solo una speranza. Così, quando Riccardo Carli Ballola, nato a Comacchio nel 1953, ha scritto la raccolta poetica 'Il corpo dell'animale' (GMP Edizioni, 2025, ora in libreria), ha scelto un'altra narrazione: "Il corpo e la mente non sono due parti distinte, ma fanno parte della stessa realtà ".

© Ilrestodelcarlino.it - Ballola emoziona con le sue poesie ’Il corpo dell’animale’ si afferma