BALLANDO CON LE STELLE | ALESSIO LAPICE SCENDE IN PISTA?

Si sta formando mano a mano il Cast di Ballando con le Stelle, che quest’anno festeggerà il ventennale. Alla lizza dei nomi per poter scendere in pista si aggiunge un volto noto della fiction Rai. Stiamo parlando di Alessio Lapice 33 anni di Castellammare di Stabia. In televisione lo abbiamo visto nella fiction Gomorra 2, Imma Tataranni, Natale in Casa Cupiello, Questi Fantasmi! e anche alcune serie Netflix come Luna Park e La Vita Che Vorrei. In un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv, l’attore si è dimostrato interessato nel partecipare al talent di Milly Carlucci. Se Milly Carlucci mi fa una proposta la valutiamo certo, mi divertirebbe molto approcciarmi a questa cosa del ballo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

