Spoleto (Perugia), 31 luglio 2025 – Incendio nella notte a Protte, nel comune di Spoleto, dove le fiamme sono divampate in un’ azienda agricola. Il rogo ha riguardato parte di un capannone adibito a rimessa, attrezzature agricole e un’auto. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha permesso di evitare che l’incendio si estendesse all’intera struttura; sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Spoleto per le indagini del caso. . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Azienda agricola a fuoco nella notte

