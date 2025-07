AVS Campania | chiediamo l’istituzione di un tavolo di confronto e di discussione politica

Europa Verde e Alleanza Verdi e Sinistra Campania chiedono l’avvio immediato di un tavolo politico regionale per un confronto trasparente e partecipato sul futuro della coalizione. La co-portavoce nazionale di Europa Verde Fiorella Zabatta insieme ai vertici di Alleanza Verdi e Sinistra in Campania –Tonino Scala e Rosario Visone –?chiedono con forza l’avvio immediato di un tavolo di discussione politica regionale, che coinvolga tutte le forze della coalizione. È arrivato il momento di iniziare un confronto serio e costruttivo sul perimetro della coalizione, sul programma condiviso che dovrà unire tutte le forze in campo, e sui criteri di scelta degli interlocutori. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: campania - tavolo - confronto - discussione

Occupazione femminile in Campania, dati da brividi: tavolo permanente in Consiglio regionale - Nasce in Campania un tavolo permanente sull’occupazione femminile. A istituirlo è stato il Consiglio regionale, che ha accolto la proposta unitaria avanzata dai sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil Campania.

Vertenza ArcelorMittal in Regione Campania: sul tavolo il futuro dello stabilimento di Luogosano - Vertenza ArcelorMittal. Il prossimo 11 giugno, alle ore 11, è convocato presso la sede dell'Assessorato al lavoro della Regione Campania il tavolo sulla crisi riguardante il futuro dello stabilimento di Luogosano.

Incontro Conte-Schlein-De Luca, tavolo su candidato Campania. "Obiettivo è definire il perimetro del confronto programmatico" #ANSA Vai su X

Un’ipotesi per il congresso regionale dem, firmata dal commissario Antonio Misiani, è già sul tavolo Vai su Facebook

Incontro Conte-Schlein-De Luca, tavolo su candidato Campania; Regionali in Campania, Schlein e De Luca da Conte: via veti sulla corsa di Fico; Centrodestra, Cirielli in pole. Centrosinistra, investitura a Fico.

Incontro Conte-Schlein-De Luca, tavolo su candidato Campania - È appena terminato, a quanto si apprende, un incontro tra il leader del M5s Giuseppe Conte, quella del Pd Elly Schlein e il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Secondo ansa.it

Campania, consiglieri centrosinistra: «No a discussioni di vertice, confronto con le aree interne» - Il documento politico emerso dal convegno sulle “Prospettive della Regione Campania fra aree interne ed area metropolitana di Napoli”, su iniziativa del Presidente del Consiglio, Gennaro Oliviero. Segnala orticalab.it