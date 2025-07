Aversa M5s | Il consiglio ha fatto cadere tante maschere

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Movimento Cinque stelle di Aversa. Apprendiamo dalla seduta di ieri che il consigliere comunale Antonio Mottola, eletto nella lista del M5S, si è dichiarato indipendente abbandonando la comunità politica che lo ha sostenuto e portato nell’assise cittadino. Le continue precisazioni che questo Coordinamento Provinciale nei mesi scorsi è stato costretto a fare per puntualizzare la posizione politica del MoVimento nei confronti della maggioranza Matacena rispetto a quelle esternate o (più spesso) non esternate dal Consigliere Mottola, trovano oggi una loro compiuta spiegazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aversa, M5s: “Il consiglio ha fatto cadere tante maschere”

In questa notizia si parla di: aversa - consiglio - fatto - cadere

Aversa: consiglio sul rendiconto, scintille in aula. Matacena: “Chi pensa al proprio orto non è ben accetto” - Mattinata ad alta tensione ad Aversa, dove si è tenuto un consiglio comunale infuocato per l’approvazione del rendiconto generale 2024.

"Aversa azzurra" assente in consiglio comunale, il sindaco 'licenzia' in diretta l'assessore - Assessore revocata durante il consiglio comunale. Succede ad Aversa dove il sindaco Franco Matacena ha tagliato l’assessore Gaetana Barrella “perché espressione del gruppo politico” di Forza Azzurra.

Crisi ad Aversa, Forza Azzurra diserta il consiglio: il sindaco revoca l’assessore - È crisi aperta nella maggioranza guidata dal sindaco Matacena. Questa mattina, durante il consiglio comunale convocato in seconda convocazione – dopo il nulla di fatto di ieri per l’assenza dei consiglieri di maggioranza –  è mancata ancora una volta la compattezza.

Morsi, schiaffi e pugni al figlioletto di 37 giorni. Con questa accusa un uomo di Falciano del Massico, nel casertano, è stato arrestato dalle forze dell’ordine. A sporgere denuncia è stata la mamma del piccolo, ricoverato attualmente all’ospedale di #Aversa dop Vai su Facebook

Mottola si dichiara indipendente, il M5S: Vuole fare politica per se stesso; Magnifica, l’abrogazione fa cadere le contestazioni di abuso d’ufficio; L’altra Forza Italia: Tonino Aversa nominato commissario.

Aversa, il centrosinistra attacca Matacena: “Maggioranza finita, il sindaco si dimetta” - L’assenza in aula dei quattro consiglieri del gruppo "Aversa Azzurra" segna, secondo le opposizioni, il punto di non ritorno per ... pupia.tv scrive

Aversa, mozioni di sfiducia a due assessori: maggioranza divisa - Aversa, consiglio comunale di Livia Fattore Articolo riservato agli abbonati premium domenica 11 maggio 2025, 09:01 ... Scrive ilmattino.it