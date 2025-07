Avellino si stringe nel dolore | domani i funerali di Giosuè De Vito

Avellino — Si svolgeranno domani, giovedì 1° agosto, i funerali di Giosuè De Vito, il giovane ventenne deceduto il 31 luglio in seguito alle gravi ferite riportate nell’incidente stradale verificatosi nella notte tra l’8 e il 9 ottobre 2023 in via Fratelli Troncone, ad Avellino.I dettagli della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: avellino - funerali - giosuè - vito

Avellino in lacrime per Giosuè De Vito: domani i funerali a Valle; Avellino, morto il giovane Giosuè ferito nello schianto in via Troncone; Giosuè non ce l’ha fatta, morto il 20enne coinvolto nell’incidente ad Avellino.