Il creatore della saga, che proseguirà a dicembre con Avatar: Fuoco e cenere, ha spiegato perché, attualmente, non pensa di cedere il compito di dirigere i capitoli 4 e 5. James Cameron ha parlato del futuro di Avatar, confermando che non ha intenzione di lasciare la regia dei prossimi capitoli della saga a un altro filmmaker. In un'intervista rilasciata al magazine Empire si si affronta infatti l'argomento della realizzazione dei capitoli che verranno realizzati dopo Fuoco e Cenere. James Cameron vuole occuparsi di Avatar 4 e 5 Il regista sta per compiere 71 anni e ha dichiarato che ha intenzione di essere impegnato dietro la macchina da presa anche di Avatar 4 e 5. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avatar, James Cameron non ha intenzione di rinunciare alla regia dei prossimi film: "Sono pronto a lavorare"

Avatar live in concert, a Milano il capolavoro di James Cameron in uno spettacolo con orchestra dal vivo - Al Teatro Arcimboldi di Milano arriva un appuntamento imperdibile tra musica e cinema. Il 24 e il 25 maggio il palco ospiterà la proiezione del film Avatar con l'orchestra dal vivo.

James Cameron Lascia Pandora: Il Regista di Avatar Pronto per un Dark Fantasy Epico con Joe Abercrombie? - Sorpresa nel mondo del cinema: dopo il prossimo Avatar, James Cameron si tufferà nel fantasy oscuro adattando il bestseller 'The Devils' insieme all'autore Joe Abercrombie.

Avatar 3 e il destino dell’antagonista di james cameron - una svolta emotiva e narrativa in ‘avatar: fire and ash’. Il prossimo capitolo della saga di James Cameron, ‘Avatar: Fire and Ash’, previsto per il 19 dicembre 2025, si preannuncia come un punto di svolta fondamentale.

