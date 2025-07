Tempo di lettura: 2 minuti Altri traguardi per la nuova linea Alta VelocitĂ Alta CapacitĂ Napoli – Bari. Completato lo scavo con metodo tradizionale della galleria naturale Ponte lunga circa 330 metri nel lotto Telese – Vitulano. Con l’abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria Ponte, che fa seguito alla foratura delle gallerie Reventa e Limata, è stato raggiunto circa l’80% delle attivitĂ di scavo delle gallerie naturali previste in progetto. Inoltre, sempre nel lotto Telese – Vitulano consegnato alla Provincia di Benevento e contestualmente aperto al traffico il nuovo cavalcaferrovia sulla Strada Provinciale 106 nel comune di Ponte: l’opera, con una lunghezza complessiva di 170 metri ed una larghezza delle 6 campate di circa 13 metri ciascuna, consente di eliminare un passaggio a livello della linea storica Caserta-Foggia ed è propedeutica al completamento della nuova sede del raddoppio ferroviario, in corrispondenza dell’interferenza con la viabilitĂ provinciale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Av/Ac Napoli – Bari: completato lo scavo della galleria Ponte