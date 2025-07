Tempo di lettura: < 1 minuto “La nuova linea ad alta velocità Napoli – Bari rappresenta un’infrastruttura prioritaria per il Mezzogiorno e per tutto il Paese, su cui l’impegno mio personale e del Governo è massimo per accelerare gli interventi nel rispetto del cronoprogramma. Il completamento dello scavo della galleria Ponte nel lotto Telese – Vitulano rappresenta un nuovo, importante passo in avanti per l’opera che continua a procedere spedita. L’alta velocità Napoli – Bari si conferma centrale nel quadro degli interventi di modernizzazione infrastrutturale del Paese e segnerà presto una nuova pagina per la crescita del Sud. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Av/Ac Na – Ba, Ferrante (Mit): “Con scavo galleria Ponte nuovo passo avanti, opera procede spedita”