Autostrade | da domani stop ai cantieri più impattanti in Liguria ma con una grossa eccezione

Entra nel vivo il piano estivo di alleggerimento dei cantieri piĂą impattanti sulla rete autostradale ligure, con lo stop per tutto il mese di agosto e, sulle tratte Aspi, fino al 29 settembre, dopo il Salone Nautico (18-23 settembre). Questo è quanto concordato in sede di tavolo tecnico tra. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: stop - cantieri - impattanti - autostrade

Autostrade, stop anticipato ai cantieri nei fine settimana: “Meno disagi per chi si sposta verso le riviere” - Prende il via venerdì 9 maggio la sospensione dei cantieri autostradali più impattanti nei fine settimana, dalle 14 del venerdì alle 12 del lunedì.

«A Piacenza stop ai cantieri e strade meno sicure: così si mette a rischio la vita delle comunità » - «La Provincia di Piacenza, come tutte le altre dell’Emilia-Romagna, è stata duramente colpita da una scelta incomprensibile e dannosa del Governo nazionale: il taglio del 70% delle risorse per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali nel biennio 2025–2026.

Cantieri bollenti stop. “Ordinanze last minute, serve trovare un’intesa” - Modena, 3 luglio 2025 – “Speriamo di trovare una giusta sintesi in modo che non servano più ordinanze dell’ultimo minuto”.

Autostrade: da domani stop ai cantieri piĂą impattanti in Liguria (ma con una grossa eccezione); Autostrade liguri, si avvicina il periodo di stop dei cantieri; Cantieri autostrade, stop nei fine settimana in Liguria.

Liguria: autostrade, stop ai cantieri più impattanti per tutto il mese di agosto - Entra nel vivo il piano estivo di alleggerimento dei cantieri più impattanti sulla rete autostradale ligure, con lo stop per tutto il mese di agosto e, sulle tratte Aspi, fino al 29 settembre, dopo il ... Da imperiapost.it

Autostrade: esodo, da domani stop ai cantieri impattanti della Liguria - Scatta col mese di agosto il piano estivo di alleggerimento dei cantieri sulla rete autostradale ligure, con lo stop per tutto il mese e, sulle tratte Aspi ... Scrive ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com