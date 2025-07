Autore di una ‘stesa’ nel 2022 rintracciato e arrestato

Tempo di lettura: < 1 minuto Condannato a quasi quattro anni di reclusione per una “ stesa ” avvenuta nel 2022 a Castel Volturno (Caserta), è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia di Stato il 33enne Lucio Ciaramella, originario di Napoli. Ciaramella si nascondeva proprio nel comune del litorale domitio; sul suo capo pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Napoli per l’episodio ‘di una stesa’ cui avevano preso parte anche altri due uomini, il 30enne Francesco Scicolone e il 39enne Giovanni Piscopo; i tre sono ritenuti vicini al clan dei Casalesi. Il fatto avvenne ad Ischitella, località di Castel Volturno, zona dove ci sono parecchi lidi balneari; Ciaramella e i complici arrivarono con due auto in una piazzetta ed esplosero diversi colpi d’arma da fuoco, anche ad altezza d’uomo, quindi fuggirono e furono inseguiti per parecchi chilometri dalle auto dei poliziotti, abbandonarono le vetture e proseguirono la fuga a piedi, finendo per essere arrestati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

