Autonomina di Emiliano al Petruzzelli per l' Anac è regolare

Nessuna irregolarità nella decisione del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, di autonominarsi componente del Consiglio di indirizzo della Fondazione Petruzzelli di Bari. "L' inconferibilità si applica se l'incarico conferito è quello non di semplice componente, ma di presidente con deleghe gestionali dirette", spiega l' Autorità nazionale anticorruzione cui il minsitero della Cultura aveva sottoposto il caso per verificare l'assenza di "eventuali profili di incompatibilità e inconferibilità dell'incarico".

Michele Emiliano si autonomina nel Consiglio del Petruzzelli. Gasparri: "Una farsa" - Una richiesta di chiarimenti e di verifica sull'assenza di "eventuali profili di incompatibilità e inconferibilità dell'incarico " è stata chiesta dalla direzione generale spettacolo del ministero della Cultura in relazione alla nomina da parte della Regione Puglia del presidente della giunta, Michele Emiliano, come componente del consiglio di indirizzo della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.

L'Anac, a quanto apprende l'Adnkronos, ha aperto un'istruttoria sull'atto con cui, di fatto, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha nominato se stesso nel Consiglio d'indirizzo della Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, a cui spettano penetranti poteri di governo e controllo dell'istituzione, nonché tutti i poteri di nomina e revoca

