autolavaggio sotto sequestro per violazione norme antiinfortunistiche e legislazione urbanistica

Tempo di lettura: < 1 minuto Mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza. Il Sequestro è stato eseguito d’iniziativa dalla Polizia Municipale di Benevento (U.O Polizia Giudiziaria), per un Autolavaggio di via Torre della Catena. Gli agenti della U.O.Polizia Giudiziaria ha proceduto, come da noi pubblicato nella giornata di ieri, ad apporre i sigilli a seguito di un incidente sul lavoro verificatosi nel pomeriggio del 29 luglio scorso che ha comportato l’infortunio di un lavoratore 41enne che nel tentativo di fermare una vettura lasciata incustodita senza freno a mano, ha riportato ferite gravi agli arti inferiori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

