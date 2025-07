Momenti di grande paura l’altro ieri in una carrozzeria situata in via Circonvallazione, a Riccione, dove intorno alle 19.15 si è sviluppato un principio di incendio all’interno dei locali. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco. Le fiamme, stando a quanto emerso, si sarebbero sprigionate in una postazione adibita alla saldatura di materiali in acciaio, collocata al piano terra dell’officina. Secondo una prima ricostruzione, l’innesco sarebbe partito proprio da questa zona, utilizzata abitualmente per operazioni tecniche che implicano l’uso di alte temperature. L’incendio ha fatto scattare subito l’allarme, ma la situazione è stata contenuta rapidamente grazie al tempestivo intervento del titolare e dei dipendenti, che sono riusciti a domare le fiamme utilizzando un estintore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Autofficina di Riccione a fuoco. Intossicati il titolare e un operaio