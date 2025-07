Autocisterna ribaltata in Fi-Pi-Li all' uscita Ponsacco-Pontedera

Un'autocisterna contenente olio di oliva si è ribaltata all'altezza dell'uscita di Ponsacco-Pontedera, direzione Firenze, in Fi-Pi-Li. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.45. Il mezzo pesante si è ritrovato con il carico adagiato su un fianco, con la cisterna che ha ostruito la carreggiata. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: autocisterna - ribaltata - uscita - ponsacco

? In #FiPiLi, in direzione Firenze: code per incidente tra Cascina e la diramazione per Pisa e tra la diramazione per Pisa e Pontedera Ovest-Ponsacco. Si è ribaltata una cisterna all'altezza dell'uscita di Pontedera Ovest-Ponsacco #viabiliTOS Vai su X

Autocisterna ribaltata in Fi-Pi-Li all'uscita Ponsacco-Pontedera; Incidente oggi in Fipili: paura per una cisterna ribaltata. Code, gli itinerari alternativi; Cisterna ribaltata in Fi-Pi-Li: lunghe code e traffico in tilt.

Cisterna con olio d'oliva si ribalta in Fi-Pi-Li, traffico ko - Un'autocisterna che trasportava olio di oliva si è ribaltata nel pomeriggio sulla Firenze- Lo riporta ansa.it

Autocisterna carica d'olio si ribalta in Fipili - Il tratto interessato dall'incidente è stato chiuso e poi riaperto su una corsia ... Da toscanamedianews.it