Autocisterna di olio di oliva si ribalta allo svincolo della FiPiLi

PONTEDERA – Un’autocisterna che trasportava olio di oliva si è ribaltata  sulla FIPiLi all’altezza dell’ uscita di PonsaccoPontedera ostruendo sia la corsia di uscita sua una corsia direzione Firenze. Sull’incidente è intervenuta  una squadra dei vigili del fuoco di Pisa alle 17,45.  Il conducente è rimasto illeso. Il traffico veicolare è stato interrotto, poi è stata riaperta una corsia quindi l’intera strada. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato e i luoghi dell’intervento. La squadra è rimasta presente sul posto per tutta la durata del travaso del liquido e della rimozione effettuata da una autogru privata. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

