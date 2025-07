Auto in fiamme nella notte | appartiene ad un pregiudicato

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti in via Lamaria per l’incendio di un’Audi A3. Il veicolo è intestato ad un 26enne del posto giĂ noto alle forze dell’ordine. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Non è esclusa l'ipotesi dolosa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: auto - fiamme - notte - pregiudicato

