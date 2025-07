Auto contromano sulla Torino-Bardonecchia un morto e 3 feriti nello schianto sull’A32 Guidava la Panda un ultra80enne

Ancora un incidente mortale in autostrada, e ancora una volta a causa di una vettura in marcia contromano. Stavolta il dramma si è verificato lungo l’autostrada Torino-Bardonecchia, in corrispondenza degli svincoli di immissione del nuovo autoporto di San Didero. Il bilancio al momento è di un morto e tre feriti. Secondo quanto riporta la Stampa, poco dopo le 15  di oggi una Fiat Panda guidata da un ultraottantenne ha percorso l’A32 contromano e si è presto scontrata con almeno un’auto che procedeva lungo la carreggiata in direzione Bardonecchia. Ne è nata una carambola che ha coinvolto almeno un’altra vettura: almeno una persona è morta. 🔗 Leggi su Open.online