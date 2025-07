Auto contromano in autostrada un morto e tre feriti su A32

Grave incidente stradale sulla A32 Torino-Bardonecchia dove un’auto è finita in autostrada contromano: il bilancio è di un morto e tre feriti, di cui uno elitrasportato in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto intorno alle 15, in direzione Bardonecchia: sul posto i soccorritori hanno estratto le vittime, constatando il decesso di una di loro e il ferimento di altre tre. Due le squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto, oltre al supporto del nucleo elicotteri, e la Polstrada. Al momento l’autostrada risulta chiusa in direzione Bardonecchia. Il 27 luglio scorso quattro persone sono morte sulla A4 Milano-Torino in uno scontro tra due vetture, una delle quali viaggiava in contromano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Auto contromano in autostrada, un morto e tre feriti su A32

