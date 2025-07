Auto contro staccionata palo sfonda il parabrezza e lo manca per pochi centimetri

Cesena, 31 luglio 2025 ‚Äst Incidente stradale ¬† ‚Äėfortunato‚Äô a¬†San Giovanni in Compito (Savignano sul Rubicone) marted√¨ notte.¬†Una pattuglia della polizia locale dell'Unione Rubicone e mare al momento dell‚Äôintervento ha appurato che una¬†Fiat Punto fuori controllo aveva sbandato schiantandosi contro una staccionata e demolendola per una ventina di metri.¬† Ma l‚Äôautomobilista coinvolto, un 48enne della zona, √® stato particolarmente fortunato perch√© un¬†palo di legno della staccionata, contro cui si √® scontrato,¬† √® entrato¬†nell'abitacolo dell'auto, sfondando il parabrezza e mancando la sua testa per pochi centimetri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Auto contro staccionata, palo sfonda il parabrezza e lo manca per pochi centimetri

