Auto contro moto con in sella due giovani a Conversano vicino Bari 15enne morto nell' incidente

Il 15enne Antonio Di Cristo è morto nello scontro tra un'auto e una moto nel Barese, grave l'altro giovane che era con lui.

Cortona, grave incidente a Tavarnelle: scontro moto-auto, 37enne portato in ospedale - Cortona (Arezzo), 28 giugno 2025 – Grave incidente stradale sulla Sr71 in località Tavarnelle di Cortona.

Incidente a Genova, auto travolge moto e fugge: arrestato 46enne ubriaco - Grave incidente nella tarda serata di lunedì a Genova, in corso Monte Grappa, all'incrocio con via Monte Cengio.

Scontro tra auto e moto: grave un ventisettenne - Scontro tra un’auto e una moto all’Isolotto, grave un ragazzo di 27 anni. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 16 maggio poco prima delle 16, in via Massa.

Il giovane di 15 anni è morto davanti alla mamma e la sorella Sotto choc l’automobilista 80enne alla guida della Panda Vai su Facebook

Scontro auto-moto sulla litoranea di Leporano: morto 39enne - (immagine di repertorio) Pomeriggio estivo funestato da un gravissimo incidente stradale sulla litoranea Salentina della provincia di Taranto, nella marina di Leporano. Da pugliapress.org

