Aumenti stipendi di 558 euro per i dirigenti rinnovo del contratto in vista

Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per l'Area Funzioni Centrali 2022-2024 è stato recentemente siglato all' Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni). Questa intesa coinvolge 6.160 dirigenti e professionisti delle amministrazioni centrali dello Stato e segna una serie di cambiamenti importanti sia sul piano economico che normativo. Il rinnovo, che interessa una parte fondamentale della pubblica amministrazione, prevede un sostanzioso aumento degli stipendi e introduce nuove tutele per i lavoratori, mirando a valorizzare le professionalità del settore pubblico.

