Attiva una nuova stazione di ricarica ultra-veloce Ewiva

Prosegue l’impegno di Ewiva per lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia. La joint venture di Enel X e Gruppo Volkswagen annuncia l’attivazione di una nuova stazione di ricarica ad alta potenza (HPC) a Piacenza, in via della Conciliazione 45a. Realizzato in collaborazione con. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Stazione di ricarica per bus elettrici in via Mitolo, ok della Giunta per espropri e appalti - La giunta comunale di Bari ha approvato oggi la delibera contenente alcune indicazioni procedurali per la realizzazione di un hub per la mobilità veicolare e Tpl a trazione elettrica in via Mitolo, prevista come da programma Triennale delle Opere Pubbliche per l’annualità 2025.

Inaugurata una nuova stazione di ricarica ultra fast al Mercato Alimentare di Milano - MILANO (ITALPRESS) – È stata inaugurata oggi la stazione di ricarica elettrica ultra-fast pubblica di Atlante all’interno del Mercato Alimentare di Milano che permetterà di servire il parco di auto e VAN elettrici in movimento al mercato, oltre ad essere a disposizione di tutti i veicoli elettrici esterni di passaggio nella zona.

Ricarica a 1 MW per i tir elettrici, inaugurata la stazione sull'Autostrada del Brennero. In futuro anche per le auto - È stata inaugurata a Bolzano Sud la prima stazione di ricarica per mezzi pesanti da 1 MW in Italia...

