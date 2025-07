Attacco russo su Kiev ' le vittime sono 7'

E' salito a sette il bilancio delle vittime dell' attacco lanciato la notte scorsa dalle forze russe su Kiev: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'Amministrazione militare della capitale ucraina, Timur Tkachenko, come riporta Ukrainska Pravda. Tkachenko ha aggiunto che un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di una casa distrutta nell'attacco.

Putin non scioglie la riserva, Kiev all’attacco - Bluff, puntata e rilancio. L’avvicinamento al vertice di domani a Istanbul che avrebbe potuto essere il primo, storico faccia a faccia tra il presidente russo e quello ucraino dall’inizio della […] The post Putin non scioglie la riserva, Kiev all’attacco first appeared on il manifesto.

Putin: «Ripresa negoziati con Kiev il 15 maggio a Istanbul». La proposta e poi l'attacco ai Volenterosi: «Da loro dichiarazioni rozze e ultimatum» - Negoziati con Kiev il 15 maggio a Istanbul: questa la proposta di Vladimir Putin. A poche ore dall'incontro dei Volenterosi, il presidente russo è intervenuto per parlare del conflitto.

Maxi attacco russo su Kiev, un morto e 43 feriti. In fiamme una scuola, colpito anche grattacielo Vai su Facebook

Attacco con droni su Kiev: 6 morti e 52 feriti. Zelensky: “Bimbo di 6 anni morto con sua madre” - L'esercito russo avanza e conquista la città di Chasov Yar; Guerra Ucraina Russia, attacco notturno con droni su Kiev, 7 morti e oltre 80 feriti. LIVE; Ucraina - Attacco russo con droni su Kiev, sei morti anche un bambino ucciso con sua madre.

Ucraina, attacco notturno russo con missili e droni su Kiev: sei morti, tra cui un bambino - Le forze armate russe hanno colpito aree residenziali della capitale ucraina durante la notte. Riporta msn.com

