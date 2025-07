Attacco russo con droni su Kiev un morto e 43 feriti

Una donna morta e 43 feriti, di cui 26 ricoverati in ospedale. Si aggrava il bilancio dell' attacco notturno russo con droni su Kiev. Lo ha riferito - come riporta l'agenzia Unian - il sindaco Vitali Klitschko. Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha commentato l'attacco sui social: "Kiev. Attacco missilistico. Direttamente su un edificio residenziale. Persone sotto le macerie. Tutti i servizi sono sul posto. Terroristi russi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Attacco russo con droni su Kiev, un morto e 43 feriti

