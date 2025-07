Attacco russo a Kiev | 8 feritidue bimbi

3.55 E' di otto feriti -tra cui due bambiniil bilancio provvisorio dell'attacco nutturno russo su Kiev. I feriti sono stati tutti trasportati in ospedale. Gruppi di droni sono stati lanciati in particolare nel distretto di Solomyanskyi: sono segnalati,come riporta l'agenzia Unian, incendi in edifici residenziali, in magazzini e in un istituto scolastico. Gli addetti al soccorso stanno operando sul posto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: feriti - attacco - russo - kiev

Attacco di droni ucraini nella regione di Kursk: dieci feriti e incendi in edifici residenziali - Dieci persone sono rimaste ferite a seguito di un attacco di droni ucraini nella regione russa di Kursk.

Attacco a Boulder: sei feriti durante manifestazione pro Israele, sospetto arrestato - Sei persone, di età compresa tra 67 e 88 anni, sono rimaste ferite nell'attacco di ieri pomeriggio a Boulder, in Colorado, contro una manifestazione pro Israele: lo ha annunciato l'agente speciale dell' FBI, Mark Michalek, confermando che il sospetto responsabile è stato sentito gridare "Palestina libera" durante l'attacco.

Attacco con molotov a manifestazione pro-Israele a Boulder: feriti e indagine FBI - Diverse persone sono rimaste ferite domenica pomeriggio in seguito ad un attacco con molotov durante una manifestazione pro-Israele a a Boulder, in Colorado per ricordare gli ostaggi nelle mani di Hamas a Gaza.

Attacco russo con droni su Kiev, otto feriti. Segnalati incendi in edifici residenziali e in una scuola Vai su X

Attacco ucraino contro una fabbrica di droni a Izhevsk, in territorio russo ad oltre 1.000 chilometri dal confine 3 morti e 35 feriti. Kiev rivendica. Vai su Facebook

Raid su un centro di addestramento ucraino, guerra di numeri tra Mosca e Kiev sui morti - USA, Trump:Nuovi file sul Russiagate? Pubblicare tutto; Massiccio attacco russo su Kiev: feriti | Mosca stila una lista di russofobi dell'Occidente: c'è Mattarella | Nell'elenco anche Merz, Macron e Rutte (Nato); Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Attacco di droni su Kiev, otto feriti.

Attacco russo con droni su Kiev, otto feriti - il bilancio provvisorio dell'attacco nutturno russo su Kiev. ansa.it scrive

Attacco russo con droni a Kiev: almeno 4 feriti - Le notizie di giovedì 31 luglio sulla guerra tra Ucraina e Russia, in diretta. corriere.it scrive