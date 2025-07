Atp Toronto pronostico Rublev-Sonego | alta quota con l’italiano

Pronostico Rublev-Sonego, Atp Toronto: il tennista italiano è pronto a sorprendere, la quota non è da trascurare In questo confronto del torneo Atp di Toronto l’italiano Lorenzo Sonego parte sì sfavorito ma con buone possibilità di ribaltare il pronostico, sicuramente con più chance di quanto suggeriscano le quote. Sonego viene spesso sottovalutato sulle superfici più veloci, e ha dimostrato cosa sa fare raggiungendo i quarti di finale agli Australian Open a inizio anno. È vero che da allora ha faticato a confermarsi, ma ha superato agevolmente il primo turno in questo torneo e ha già battuto Rublev in due dei loro quattro precedenti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Atp Toronto, pronostico Rublev-Sonego: alta quota con l’italiano

LIVE Sonego-Bu, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: ostacolo cinese non semplice - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale  dell’incontro tra Lorenzo Sonego e il cinese Yunchaokete Bu, valido per il secondo turno del torneo ATP di Toronto 2025.

A che ora Sonego-Bu, ATP Toronto 2025: programma, tv, partite precedenti, streaming - Si apre il Masters 1000 di Toronto per Lorenzo Sonego. Il tennista piemontese, testa di serie numero ventotto e che ha usufruito di un bye al primo turno, affronterà il cinese Bu Yunchaokete, numero 76 della classifica mondiale.

LIVE Sonego-Bu, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: tra pochi minuti i giocatori saranno in campo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:19 Lorenzo Sonego ha iniziato la sua estate sul cemento americano con la sconfitta nei sedicesimi di finale del torneo di Washington contro il connazionale Matteo Arnaldi.

Pronostico Bu Yunchaokete-Lorenzo Sonego: le scommesse sul 2° turno del ATP Toronto 2025 - Analisi, guida tv, quote e scommesse sul 2° turno del Master 1000 ATP Toronto. Come scrive betitaliaweb.it

Cobolli e Sonego avanzano a Toronto, Gigante fuori tra le luci del Canada - Una giornata di chiaroscuri per il tennis italiano al Masters 1000 di Toronto , dove Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego hanno conquistato il passaggio del turno, mentre Matteo Gigante ha dovuto arrenders ... Segnala informazione.it