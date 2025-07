ATP Toronto poche sorprese sul cemento canadese | Fritz Shelton e de Minaur avanzano Tsitsipas in crisi nera

Calato il sipario su una nuova giornata di incontri del Masters1000 di Toronto. Sul cemento canadese definito il quadro dei qualificati al terzo turno della parte bassa del tabellone. In casa Italia sono arrivate le affermazioni di Flavio Cobolli e di Lorenzo Sonego, mentre c’è stato il ko di Matteo Gigante. Il romano ha sconfitto il canadese Alexis Galarneau col punteggio di 6-4 5-7 6-4 e se la vedrà contro l’ungherese Fabian Marozsan (n.56 ATP), vittorioso per 6-4 6-4 contro il canadese Felix Auger-Aliassime (n.28 del ranking). Sonego, invece, a segno contro il cinese Bu per 6-1 6-4, dovrà fronteggiare il difficile ostacolo del russo Andrey Rublev (testa di serie n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Toronto, poche sorprese sul cemento canadese: Fritz, Shelton e de Minaur avanzano. Tsitsipas in crisi nera

ATP Toronto, poche sorprese sul cemento canadese: Fritz, Shelton e de Minaur avanzano - Calato il sipario su una nuova giornata di incontri del Masters1000 di Toronto. Sul cemento canadese definito il quadro dei qualificati al terzo turno della parte bassa del tabellone.

Atp Toronto - Il programma di oggi: quando giocano Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi - Iniziano ad entrare in campo le principali teste di serie nella giornata di oggi, martedì 29 luglio, al torneo Atp Masters 1000 di Toronto. Si legge su informazione.it

Atp Toronto, esordio vincente per Arnaldi: Schoolkate ko in tre set - 3 dopo oltre due ore di partita: ora, per Matteo, c'è l'ostacolo Zverev ... msn.com scrive