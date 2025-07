Atp Toronto p1 | con Cobolli 4 italiani al terzo turno

Canada senza Sinner, Alcaraz, Draper e Djokovic: occasione d’oro per tanti? Subito fuori Jasmine Paolini a Montreal. Ne parliamo in diretta alle 11:30 su TennisMania! Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti il dibattito!. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atp Toronto p.1: con Cobolli 4 italiani al terzo turno

In questa notizia si parla di: toronto - cobolli - italiani - terzo

Cobolli da record, Alcaraz come Sinner: rinuncia a Toronto. Il nuovo ranking - (Adnkronos) – Il momento d'oro del tennis italiano continua, mentre si (ri)accende, seppur a distanza, la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

LIVE Cobolli-Tiafoe 1-6, 4-6, ATP Washington 2025 in DIRETTA: romano scarico ed eliminato, ora può riposare prima di Toronto! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE e la difesa della finale a Washington di Flavio COBOLLI, che ritroveremo si spera in una condizione migliore nel Masters 1000 canadese! Un saluto sportivo! 01:31 Romano che ora staccherà la spina in vista del grande appuntamento del Canada con il Masters 1000 di Toronto! Giocherà per difendere i 330 punti di cambiale che scadranno proprio lunedì prossimo.

Tabellone Masters 1000 Toronto: Musetti dalla parte di Zverev e Rune, Cobolli con Fritz - È stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Toronto, che andrà in scena sul cemento della località canadese dal 27 luglio al 7 agosto.

ATP 1000 Toronto 2025 Terzo turno per Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Per il tennista romano un match difficile, tra interruzioni per pioggia, un dolore al ginocchio ed un avversario particolarmente ispirato, davanti al pubblico di casa. Alla fine rie Vai su Facebook

Cobolli gioca una partita da numero 17 del mondo e batte Galarneau, infortuni e pioggia 6-4, 5-7, 6-4 e passa al terzo turno di Toronto A Montreal avanzano nel doppio Sara Errani e Jasmine Paolini mentre Gigante si arrende a Gabriel Diall Vai su X

Atp Toronto, i risultati degli italiani: Sonego e Cobolli avanti. Perde Gigante; Atp Toronto p.1: con Cobolli 4 italiani al terzo turno; Tennis, a Toronto Sonego e Cobolli avanzano al terzo turno. Bronzetti eliminata a Montreal.

ATP Toronto: Cobolli soffre ma avanza al terzo turno, stop per Gigante - Destini opposti per i due tennisti romani in quel di Toronto, con Flavio che riesce a spuntarla al terzo sotto con Galarneau mentre per Gigante è fatale il tie- Secondo tennisitaliano.it

ATP Master 1000 Toronto, ecco il tabellone del terzo turno! - E’ iniziato il 27 luglio il ATP Master 1000 di Toronto, a cui mancano tennisti illustri come Sinner, Alcaraz, Djokovic e di seguito troverete il tabellone del secondo turno. Lo riporta generationsport.it