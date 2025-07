Atp Toronto buone notizie per l’Italia | Sonego e Cobolli Ko solo Gigante

Nella giornata di ieri i colori azzurri hanno trovato motivi di soddisfazione al Masters 1000 di Toronto: Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli hanno conquistato brillanti successi, mentre Matteo Gigante è stato battuto al secondo turno da un avversario emergente. Sonego comanda e avanza Lo azzurro Lorenzo Sonego (testa di serie n.?28) ha superato con autoritĂ il cinese?Yunchaokete Bu col punteggio. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Atp Toronto, buone notizie per l’Italia: Sonego e Cobolli. Ko solo Gigante

In questa notizia si parla di: sonego - toronto - cobolli - gigante

LIVE Sonego-Bu, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: ostacolo cinese non semplice - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale  dell’incontro tra Lorenzo Sonego e il cinese Yunchaokete Bu, valido per il secondo turno del torneo ATP di Toronto 2025.

A che ora Sonego-Bu, ATP Toronto 2025: programma, tv, partite precedenti, streaming - Si apre il Masters 1000 di Toronto per Lorenzo Sonego. Il tennista piemontese, testa di serie numero ventotto e che ha usufruito di un bye al primo turno, affronterĂ il cinese Bu Yunchaokete, numero 76 della classifica mondiale.

LIVE Sonego-Bu, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: tra pochi minuti i giocatori saranno in campo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:19 Lorenzo Sonego ha iniziato la sua estate sul cemento americano con la sconfitta nei sedicesimi di finale del torneo di Washington contro il connazionale Matteo Arnaldi.

Tennis, Cobolli e Sonego avanzano a Toronto. Eliminato Gigante Vai su X

ATP E WTA 1000 MONTREAL-TORONTO GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI. Il programma MASTERS 1000 TORONTO Cobolli vs Galarneau ore 18:30. Sonego vs Bu ore 18:30. Gigante vs Diallo ore 20:00. WTA 1000 MONTREAL Bro Vai su Facebook

Atp Toronto, i risultati degli italiani: Sonego e Cobolli avanti. Perde Gigante; Cobolli, vittoria sofferta a Toronto. Avanza anche Sonego: sfiderĂ Rublev. Out Gigante; Tennis, Cobolli e Sonego avanzano a Toronto. Eliminato Gigante.

Cobolli, vittoria sofferta a Toronto. Avanza anche Sonego: sfiderà Rublev. Out Gigante - Il romano batte in tre set Galarneau, Lorenzo avanza senza problemi contro Yunachaokete. Lo riporta gazzetta.it

Masters 1000 Toronto: Cobolli e Sonego agli ottavi, fuori Gigante - Cobolli ha avuto la meglio in un’autentica battaglia contro il canadese Alexis Galarneau, imponendosi 6- Riporta giornaledipuglia.com