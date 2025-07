atp toronto 2025 musetti si fa rimontare da michelsen ed esce al terzo turno

Si ferma al terzo turno il cammino di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Toronto. Il numero dieci del mondo è stato sconfitto dall’americano Alex Michelsen in tre set con il punteggio di 3-6 7-6 6-4 dopo due ore e trentuno minuti di gioco. Una sconfitta dolorosa sicuramente per Musetti, che sta ancora cercando la forma migliore dopo i problemi fisici avuti post Roland Garros e che ha sicuramente mancato troppe occasioni di far suo il match. Non sono bastati cinque ace e il 71% di punti vinti con la prima di servizio a Musetti. Anche con la seconda la percentuale dell’azzurro è stata ottima (63%). 🔗 Leggi su Oasport.it

