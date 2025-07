Assunzione Dirigenti scolastici | saranno 326 assunzioni tramite concorso ordinario e 8 riservate al Concorso Regione Campania 2011 La Tabella

Al Ministero dell’Istruzione e del Merito si è tenuto l’incontro sulle assunzioni dei Dirigenti scolastici per il prossimo anno scolastico. Sono stati comunicati i dati trasmessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha autorizzato complessivamente 347 immissioni in ruolo per il 20252026. In questo totale rientrano anche 21 trattenimenti in servizio decisi dagli Uffici scolastici regionali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso Dirigenti Scolastici 2023: pubblicate le graduatorie di merito [In aggiornamento] - Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) hanno iniziato a pubblicare le graduatorie relative al concorso ordinario per 587 dirigenti scolastici, secondo quanto stabilito dal DM 194/2022 e dal DD n.

Concorso ordinario dirigenti scolastici, ecco le graduatorie [AGGIORNATO con Puglia] - Gli Uffici scolastici regionali iniziano a pubblicare le graduatorie del concorso ordinario per 587 dirigenti scolastici, di cui al DM 194/2022 e al DD n.

Concorso dirigenti scolastici: le diverse soglie regionali di sbarramento non determinano disparità di trattamento. I chiarimenti del Ministero - La settimana scorsa è stata posta un'interrogazione parlamentare da parte del deputato Rubano rivolta al ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per chiarire le iniziative volte a garantire l'adozione di criteri uniformi di ammissione alla prova scritta del concorso per dirigenti scolastici.

Assunzioni dirigenti scolastici: Gentile (FI) presenta interrogazione ai Ministri competenti: “Stop alle reggenze, servono efficienza e merito” - Ho presentato un’interrogazione parlamentare ai Ministri dell’Istruzione e della Pubblica Amministrazione per chiedere chiarezza e tempestività nella gestione delle immissioni in ruolo dei Dirigenti S ... Lo riporta msn.com