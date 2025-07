Assoluti di Caorle | sfide tricolori al femminile tra fuoriclasse e giovani promesse

Battocletti, Iapichino, Palmisano, Dosso e tante altre stelle in gara il 2 e 3 agosto. Dai 100 metri al martello, lo spettacolo è garantito agli Assoluti di Caorle. Sarà un fine settimana tutto da vivere per l’atletica italiana con l’edizione numero 115 dei Campionati Italiani Assoluti, in programma sabato 2 e domenica 3 agosto a Caorle. Tanti i nomi di spicco al femminile pronti a sfidarsi in pista e in pedana: da Zaynab Dosso a Larissa Iapichino, da Antonella Palmisano a Nadia Battocletti, passando per Giada Carmassi, Sara Fantini, Ayomide Folorunso e molte altre protagoniste del panorama azzurro. 🔗 Leggi su Sportface.it