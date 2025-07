Assegno unico agosto 2025 quando arriva | prima o dopo Ferragosto

Sono oltre 6 milioni i nuclei familiari che anche ad agosto attendono l’accredito dell’Assegno unico da parte dell’Inps. In particolare, per coloro che riusciranno a programmare una giornata di mare o a ritagliarsi qualche giorno di ferie in occasione di Ferragosto, il sussidio economico rivolto ai genitori con figli a carico potrebbe rappresentare un contributo in più a sostengo delle spese della famiglia in vacanza. Le date di pagamento sono state fissate dall’Ente di previdenza fino alla fine dell’anno nel messaggio n.2229 del 14 luglio e anche questo mese partiranno il 20 del mese. Le date di agosto dell’Assegno unico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

