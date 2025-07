Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni ATA 2025 | graduatorie in pubblicazione Reclamo entro 5 giorni

Sui siti degli Uffici scolastici provinciali sono in pubblicazione le graduatorie provvisorie del personale che ha presentato domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione (mobilitĂ annuale) per l'anno scolastico 202526 entro il 25 luglio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Fiumicino, pubblicate le graduatorie provvisorie per i nidi di infanzia - Fiumicino, 22 maggio 2025- L’Amministrazione Comunale di Fiumicino informa tutte le famiglie che hanno presentato domanda d’iscrizione ai Nidi di Infanzia comunali – a gestione diretta e indiretta – per l’anno educativo 2025/2026, che sono state pubblicate le graduatorie provvisorie.

Nidi d'infanzia e Edugate, pubblicate le graduatorie provvisorie - A partire da oggi, lunedì 12 maggio, sono pubblicate sul sito web del Comune di Piacenza - all'Albo pretorio online e con evidenza anche in home page - le graduatorie provvisorie per le iscrizioni ai nidi d'infanzia ed al servizio Edugate, per l'anno educativo 2025/2026.

Nidi d'infanzia e servizio Edugate, riaggiornate le graduatorie provvisorie per un disguido informatico - Le graduatorie provvisorie di accesso ai nidi d'infanzia e al servizio Edugate, per l'anno educativo 2025-2026, sono state ripubblicate oggi sul sito www.

AGGIORNAMENTO 30 LUGLIO 2025: Graduatorie provvisorie e definitive ATA 24 mesi online per ruoli e supplenze. Elenco province aggiornato e info su reclami entro 10 giorni dalla pubblicazione.

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE ASILI NIDO COMUNALI PER L'A.E.2025/2026 Si informa che sono state approvate le graduatorie provvisorie per l'accesso agli Asili Nido comunali. Per info ? https://comune.ripatransone.ap.it/it/new

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni ATA 2025: graduatorie in pubblicazione. Reclamo entro 5 giorni; Assegnazioni e utilizzazioni, ecco tutte le tappe e i tempi per arrivare agli esiti finali. DisponibilitĂ posti, prima dei risultati definitivi; Assegnazioni provvisorie docenti e ATA, dopo notifica convalida domanda 5 giorni di tempo per il reclamo. MODELLO.

