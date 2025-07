Assegnazioni provvisorie ATA 2025 26 | scattano i reclami per la mobilità annuale

Le graduatorie provvisorie per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni del personale ATA per l’a.s. 202526 sono in pubblicazione sui siti degli Uffici scolastici provinciali. Chi riscontra errori può presentare reclamo entro cinque giorni dalla pubblicazione o notifica. Assegnazioni provvisorie: graduatorie online per la mobilità annuale Sui portali ufficiali degli Uffici scolastici provinciali (USP) sono . Assegnazioni provvisorie ATA 202526: scattano i reclami per la mobilità annuale . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Assegnazioni provvisorie 2025/26: tempistica, criteri, scadenze e novità ministeriali [Chiarimenti] - Le assegnazioni provvisorie 2025/26 sono regolate da scadenze annuali definite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).

Assegnazioni provvisorie docenti 2025, saranno utilizzati i posti residui della mobilità ? - Pubblicati gli esiti dei trasferimenti provinciali e interprovinciali, nonché dei passaggi di ruolo e di cattedra: tanti docenti soddisfatti e tanti alla ricerca di una nuova speranza, fosse anche l'assegnazione provvisoria nella provincia desiderata solo per il prossimo anno scolastico.

Assegnazioni provvisorie 2025/26: novità , deroghe e punteggi aggiornati - Concluse le operazioni di mobilità per l’a.s. 2025/26, i docenti attendono l’avvio delle domande per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, previsto tra fine giugno e inizio luglio.

