Assegnazione provvisoria docenti domanda annullata per non aver sbagliato la prima preferenza per chiedere il ricongiungimento

Commettere errori nell'inserimento delle preferenze nella domanda di assegnazione provvisoria può avere serie conseguenze per il docente, come causare l'annullamento della domanda L'articolo .

Sussidi alle famiglie numerose, pubblicato l'avviso di assegnazione. Quando e come presentare la domanda - Domande per l’assegnazione di sussidi economici. È stato pubblicato in questi giorni l’avviso per l’assegnazione degli stessi, rivolto alle famiglie residenti con quattro o più figli.

Vincitori concorso PNRR1 con supplenza finalizzata al ruolo: potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2025/26? - Assegnazioni provvisorie dei docenti di ruolo per l'a.s. 2025/26: rientrano anche i docenti assunti da concorso PNRR1 nell'anno scolastico 2024/25 con supplenza al 31 agosto, finalizzata al contratto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2025, previo conseguimento dell'abilitazione? L'articolo Vincitori concorso PNRR1 con supplenza finalizzata al ruolo: potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per l’a.

Assegnazione provvisoria docenti 25/26: neo immessi in ruolo e assunti GPS. Chi può presentare domanda - I docenti neo immessi in ruolo e quelli assunti da GPS sostegno nel 2024/25 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria? Rispondiamo a due quesiti posti in merito in redazione, ricordando poi i motivi per chiedere l'assegnazione, le deroghe mobilità nonché chi può presentare domanda, stando ai vincoli previsti dalla normativa vigente.

Assegnazioni provvisorie docenti 25/26: ordine operazioni. Chi si muove prima e chi dopo; Assegnazione provvisoria e utilizzazione 2025: cosa succede ora; Assegnazioni provvisorie, oggi la scadenza: e ora? Rivedi la Diretta.

