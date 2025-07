Asse tra moderati La squadra di Spacca sostiene il governatore

Presentata ieri mattina alla Mole vanvitelliana di Ancona la squadra di Base Popolare per le prossime Regionali, il movimento politico che si riconosce nei valori dei popolari europei e che con i suoi cinque candidati fa il suo ingresso nelle liste di Forza Italia. L’ambizione, infatti, è per l’appunto quella di aggregare forze fino a ora disperse, con lo sguardo rivolto all’orizzonte del 2027. È in questa direzione che si inserisce l’alleanza con Forza Italia, in appoggio al presidente Francesco Acquaroli. Cinque candidati sotto lo slogan "One Marche", cioè una sola regione che riunisca le sue tradizionali molteplicità . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Asse tra moderati. La squadra di Spacca sostiene il governatore

